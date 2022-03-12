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Кадыров заявил, что ВСУ сразу бросают огневые позиции при виде чеченских бойцов

Кадыров заявил, что ВСУ сразу бросают огневые позиции при виде чеченских бойцов

Global look press/Kremlin Pool Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские военные и националистические батальоны при виде чеченских бойцов спешно покидают свои огневые позиции, оставляя орудия, боеприпасы и технику, сообщает РИА Новости.

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