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Татар-информ

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«Дружили в надежде на роман»: казанцы рассказали о тайных мотивах дружбы

«Дружили в надежде на роман»: казанцы рассказали о тайных мотивах дружбы

Близкий друг противоположного пола у партнера становится поводом для ревности для многих жителей Казани, следует из опроса дейтинг-сервиса Мамба.

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