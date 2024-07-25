Театр абсурда
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Театр абсурда

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"С ними мы собираемся заключить перемирие и сообщить: цели СВО достигнуты. И с теми, кто заказывал, взрывал, убивал - продолжим дипломатические и экономические отношения."

"С ними мы собираемся заключить перемирие и сообщить: цели СВО достигнуты. И с теми, кто заказывал, взрывал, убивал - продолжим дипломатические и экономические отношения."

В Москве в 6.30 подорвали Тойоту  Не думаю, что открою большой секрет. Общался тут со знающими людьми, они сказали, что у Киева действующие планы по ликвидации весьма внушительного списка «врагов Украины».

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Юрий анин
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Юрий анин
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карюкалов вячеслав
Априори.
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