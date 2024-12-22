В Москве проходит фестиваль «Хомякон»

На экране — русский богатырь Финист Ясный сокол. Жители Белогорья знают, что сильнее его никого нет, знают об этом и в Москве, где в рамках фестиваля «Хомякон» проходит презентация самых масштабных российских кинопроектов.
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