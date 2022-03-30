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Инфекционист Вознесенский посчитал эпидемиологическую обстановку в России позитивной

Инфекционист Вознесенский посчитал эпидемиологическую обстановку в России позитивной

Эпидемиологическая ситуация в России стабилизировалась. Однако ограничения могут начать вводить заново с наступлением нового сезона ОРВИ, заявил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

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