Инфекционист Вознесенский посчитал эпидемиологическую обстановку в России позитивной

Эпидемиологическая ситуация в России стабилизировалась. Однако ограничения могут начать вводить заново с наступлением нового сезона ОРВИ, заявил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.
Эпидемиологическая ситуация в России стабилизировалась. Однако ограничения могут начать вводить заново с наступлением нового сезона ОРВИ, заявил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.
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