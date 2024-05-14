Скандальная «управляшка» захватила Военный городок

Жители Военного городка пожаловались на УК «Уютера». По их словам, им навязали управляющую компанию без их ведома – полгода от нее не было никаких действий, зато на майских праздниках они получили огромные счета за обслуживание домов.
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