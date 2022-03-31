Моргенштерн резко высказался про Face после того, как тот унизил его на интервью

Рэпер Face уехал из России из-за всего, что происходит на территории Украины. Он дал интервью Юрию Дудю и рассказал о том, что он сейчас думает по поводу политической ситуации, а еще высказался о некоторых коллегах по шоу-бизнесу.
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