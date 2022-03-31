Popcaketv

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Моргенштерн резко высказался про Face после того, как тот унизил его на интервью

Моргенштерн резко высказался про Face после того, как тот унизил его на интервью

Рэпер Face уехал из России из-за всего, что происходит на территории Украины. Он дал интервью Юрию Дудю и рассказал о том, что он сейчас думает по поводу политической ситуации, а еще высказался о некоторых коллегах по шоу-бизнесу.

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