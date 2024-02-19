Мужской день на телеканале «Доктор»

В программах «Большой скачок», «На приеме у доктора Бубновского» и «Основной элемент» врачи раскроют секреты физического и ментального здоровья мужчин, а также поднимут вопрос о главном мужском гормоне — тестостероне.
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