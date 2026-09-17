Какой сегодня праздник: 18 сентября 2026 года

18 сентября 2026 года — 261-й день года по григорианскому календарю. До конца года остаётся 104 дня. Этот день богат на профессиональные, международные и народные праздники, а также на важные исторические события.
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