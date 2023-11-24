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Служба поддержки букмекерской конторы 1xBet: способы связи и время ответа оператора

Служба поддержки букмекерской конторы 1xBet: способы связи и время ответа оператора

Букмекерская контора «1хБет» предлагает несколько вариантов связи со службой поддержки. Пользователь может выбрать: звонок на телефон горячей линии 8 800 777 75 55; отправку запроса по адресу электронной почты info@1xbet-team.

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