Три страны скинулись на помощь Украине: главное об СВО на 29 декабря

Дания, Литва и Франция выслали Украине в качестве военной помощи свыше 150 млн евро. При этом ВС РФ продолжают операции по освобождению территорий в зоне СВО и успешно взяли под контроль село Новотроицкое в Донецкой Народной Республике (ДНР) и теперь могут перерезать одну из важных для снабжения ВСУ трасс, уходящую в Днепропетровскую область.