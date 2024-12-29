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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Три страны скинулись на помощь Украине: главное об СВО на 29 декабря

Дания, Литва и Франция выслали Украине в качестве военной помощи свыше 150 млн евро. При этом ВС РФ продолжают операции по освобождению территорий в зоне СВО и успешно взяли под контроль село Новотроицкое в Донецкой Народной Республике (ДНР) и теперь могут перерезать одну из важных для снабжения ВСУ трасс, уходящую в Днепропетровскую область.

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