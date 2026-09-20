Кузнецова: каждый избиратель шёл отдавать свой голос за Победу

Выборы депутатов Государственной Думы IX созыва запомнятся тем, что каждый гражданин шел отдавать свой голос за Победу, заявила зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова.
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