«Не спасайте зайчат»: жителей Петербурга и Ленобласти попросили не трогать диких животных

Специалисты центра «Велес» объяснили, почему помощь «брошенным» зайчатам может погубить их. В карантинном центре диких животных «Велес» предупредили жителей Ленобласти и Петербурга, что не стоит спасать новорожденных зайчат «брошенных» в лесу.