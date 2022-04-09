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«Не спасайте зайчат»: жителей Петербурга и Ленобласти попросили не трогать диких животных

Специалисты центра «Велес» объяснили, почему помощь «брошенным» зайчатам может погубить их. В карантинном центре диких животных «Велес» предупредили жителей Ленобласти и Петербурга, что не стоит спасать новорожденных зайчат «брошенных» в лесу.

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