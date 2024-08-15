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Царьград

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"ИрАэро" оштрафовали после задержки рейсов в Сочи и Иркутске

"ИрАэро" оштрафовали после задержки рейсов в Сочи и Иркутске

В обеих ситуациях пассажиры не получили необходимые условия для ожидания.Авиакомпания "ИрАэро" была привлечена к административной ответственности за нарушение прав пассажиров в связи с задержками рейсов в Иркутске и Сочи.

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