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Политолог Журавлев: Брюсселю невыгодно вступление Украины в ЕС

Политолог Журавлев: Брюсселю невыгодно вступление Украины в ЕС

Вступление Украины в Европейский союз невыгодно Брюсселю с точки зрения экономики, ведь в настоящее время она переживает не лучшее время.

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