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Норвегия расширит экспорт лосося во Вьетнам, заключив торговое соглашение

Норвегия расширит экспорт лосося во Вьетнам, заключив торговое соглашение

Беспошлинный экспорт норвежского лосося во Вьетнам станет возможен после заключения Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ), 10 июля сообщило издание Seafood source.

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