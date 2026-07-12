Норвегия расширит экспорт лосося во Вьетнам, заключив торговое соглашение

Беспошлинный экспорт норвежского лосося во Вьетнам станет возможен после заключения Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ), 10 июля сообщило издание Seafood source.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии