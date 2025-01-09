В Ленобласти за год ввели в эксплуатацию более четырех миллионов «квадратов» жилья

Это почти рекорд жилищного строительства Развитие коммунальной инфраструктуры и возведение новых социальных объектов – строительные приоритеты 2025 года, сообщили сегодня в пресс-службе администрации Ленобласти со ссылкой на зампредседателя регионального правительства Евгения Барановского.