В честь Грэма: в Сенат США внесён законопроект о расширении санкций против РФ

На рассмотрение Сената Конгресса США внесен обновленный вариант законопроекта, в случае принятия которого будут введены новые масштабные санкции не только против России, но и других стран, которые ведут активную торговлю с РФ.
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