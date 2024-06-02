Опубликованы кадры обрушения жилого дома в Стамбуле

«Известия» в воскресенье, 2 июня, публикуют видео с моментом обрушения жилого дома в Стамбуле.На кадрах видно, как трехэтажное здание падает на проезжую часть, несколько человек успели отбежать в момент обрушения.
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