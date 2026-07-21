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ИА Реалист

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Зеленский отправил Сырского в отставку и назначил нового главкома ВСУ

Зеленский отправил Сырского в отставку и назначил нового главкома ВСУ

КИЕВ (ИА Реалист). Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главнокомандующего вооружёнными силами Украины Александра Сырского и назначил на его место генерал-майора Михаила Драпатого.

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