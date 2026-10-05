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Царьград

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В Свердловской области за сутки при 8 пожарах погиб один человек

В Свердловской области за сутки при 8 пожарах погиб один человек

При пожаре в квартире на последнем этаже четырёхэтажного дома на улице Баумана в Екатеринбурге погибла хозяйка жилья, ещё четырёх жильцов пожарные вывели из задымлённых помещений.

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