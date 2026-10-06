Мишустин поручил усилить защиту учётных записей портала Госуслуг

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Министерству цифрового развития проработать дополнительные меры защиты учётных записей пользователей портала государственных услуг, которым пользуются уже 120 миллионов человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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