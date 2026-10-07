Доллар и юань подешевели на бирже, а российский рубль вырос

На Белорусской валютно-фондовой бирже 7 октября курс доллара снизился до 3,0667 белорусского рубля, юань опустился до 4,5843 рубля за 10 единиц, а российский рубль укрепился до 3,5871 рубля за 100.
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