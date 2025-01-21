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Царьград

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Российский посол: десятки русских в Газе нуждаются в гуманитарной помощи

Российский посол: десятки русских в Газе нуждаются в гуманитарной помощи

Посол России в Израиле сообщил, что десятки русских граждан нуждаются в гуманитарной помощи в секторе Газа.

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