Михаил Делягин: Есть способ наказать Запад — и он эффективнее ядерной войны Да, так можно — бурный технологический прогресс США в конце XIX века был обеспечен отказом признавать английские патенты Врага надо бить не туда, где он силен, а туда, где он слаб.
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