Михаил Делягин: Есть способ наказать Запад — и он эффективнее ядерной войны Да, так можно — бурный технологический прогресс США в конце XIX века был обеспечен отказом признавать английские патенты Врага надо бить не туда, где он силен, а туда, где он слаб.