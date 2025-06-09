«Закономерный итог»: по подозрению во взяточничестве задержан мэр Красноярска Владислав Логинов В Красноярскую городскую администрацию прибыли сотрудники силовых ведомств.
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«Закономерный итог»: по подозрению во взяточничестве задержан мэр Красноярска Владислав Логинов В Красноярскую городскую администрацию прибыли сотрудники силовых ведомств.
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