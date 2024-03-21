В клинике, где лечили Кейт Миддлтон, серьезные проблемы

В числе подозреваемых — три сотрудника Клиника в Лондоне www.globallookpress.com/Stephen Lock Накануне стало известно, что в клинике, где Кейт Миддлтон провели операцию на брюшной полости, начались проверки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии