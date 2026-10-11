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Регионы России

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Российский дипломат подтвердил достижение компромисса с Украиной весной 2022 года

Российский дипломат подтвердил достижение компромисса с Украиной весной 2022 года

Российский дипломат Дмитрий Полянский прокомментировал видеозапись, опубликованную канадским журналистом Аароном Матэ в социальной сети X, где former заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый утверждает, что весной 2022 года стороны достигли компромисса в переговорах с Россией.

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