В Россию привезли доступную замену Лада Ларгус с двигателем от Дастера

Renault Lodgy, фото: njcar.ru Известно, что АвтоВаз уже давно не выпускает востребованный универсал Лада Ларгус в больших количествах, что вызвало серьезный дефицит таких автомобилей на российском авторынке.
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