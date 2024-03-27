Командир роты с позывным Поэт рассказал о переломном моменте в боях за Авдеевку

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» бьют врага в районах Новгородского, Водяного, Первомайского, Тоненького и Бердычей, на данный момент отодвинув ВСУ от Авдеевки на расстояние более 12 километров.
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