С 12 по 16 октября 2026 года в Самаре прошел Международный кинофестиваль «Кино — детям». Жители региона могли посетить бесплатные кинопоказы, а также встретиться с режиссерами и актерами.
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