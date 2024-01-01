Уволенный сотрудник Tesla раскрыл пугающую правду об автопилоте

Бывший сотрудник Tesla Лукаш Крупски высказал свои опасения относительно безопасности автопилота компании «Это касается вас, даже если у вас нет Tesla, ведь ваши дети всё равно ходят по тротуару», - после подобных заявлений Крупски и был уволен.
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