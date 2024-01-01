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Уволенный сотрудник Tesla раскрыл пугающую правду об автопилоте

Уволенный сотрудник Tesla раскрыл пугающую правду об автопилоте

Бывший сотрудник Tesla Лукаш Крупски высказал свои опасения относительно безопасности автопилота компании «Это касается вас, даже если у вас нет Tesla, ведь ваши дети всё равно ходят по тротуару», - после подобных заявлений Крупски и был уволен.

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