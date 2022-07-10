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В мобильном соединении войск РХБ защиты состоялся торжественный ритуал приведения к военной присяге

В мобильном соединении войск РХБ защиты состоялся торжественный ритуал приведения к военной присяге

На мероприятии присутствовало командование и военнослужащие мобильного соединения, а также представители русской православной церкви и общественных организаций.

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