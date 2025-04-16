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Что говорил о конфликте России и Украины сын Хрущева

Что говорил о конфликте России и Украины сын Хрущева

Сергей Никитич Хрущёв, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва (с 1953 по 1964 года) в интервью не безызвестному журналисту Дмитрию Гордону, которое состоялось еще задолго до СВО, высказал своё мнение, почему его отец в 1954 году передал Крым в состав УССР (Украинской Советской Социалистической Республики).

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
А ТО, что крымчане, даже во времена СССР НЕ ХОТЕЛИ БЫТЬ В СОСТАВЕ УССР,  а хотели быть ТОЛЬКО в составе РСФСР, &quot;осведомленный&quot; сын Никитки Хрущева &quot;не знал&quot; и в расчет его пузатым отцом не бралось?!! СЕЛЮК ПОДЛЫЙ!!   До сих пор помню, как крымские мужики после работы собирались в группы и материли пузатого за то, что тот отдал Крым Украине. НЕ ХОТЕЛ НАРОД ЭТОГО!! НАРОД - СПРОСИЛИ?!!!  Царек чертов, один за всех решал.. Вот так: ЗАПРОСТО,  ДВИЖЕНИЕМ РУКИ -  БАЦ!!!  Решала...  Чмо... И что теперь имеем?!!
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