Сергей Никитич Хрущёв, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва (с 1953 по 1964 года) в интервью не безызвестному журналисту Дмитрию Гордону, которое состоялось еще задолго до СВО, высказал своё мнение, почему его отец в 1954 году передал Крым в состав УССР (Украинской Советской Социалистической Республики).
Что говорил о конфликте России и Украины сын Хрущева
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
А ТО, что крымчане, даже во времена СССР НЕ ХОТЕЛИ БЫТЬ В СОСТАВЕ УССР, а хотели быть ТОЛЬКО в составе РСФСР, "осведомленный" сын Никитки Хрущева "не знал" и в расчет его пузатым отцом не бралось?!! СЕЛЮК ПОДЛЫЙ!! До сих пор помню, как крымские мужики после работы собирались в группы и материли пузатого за то, что тот отдал Крым Украине. НЕ ХОТЕЛ НАРОД ЭТОГО!! НАРОД - СПРОСИЛИ?!!! Царек чертов, один за всех решал.. Вот так: ЗАПРОСТО, ДВИЖЕНИЕМ РУКИ - БАЦ!!! Решала... Чмо... И что теперь имеем?!!
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16 час.
св
спивак виктор
во гордона от злобы корежило!
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13 час.
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