Что говорил о конфликте России и Украины сын Хрущева

Vladimir Lioubimcev

А ТО, что крымчане, даже во времена СССР НЕ ХОТЕЛИ БЫТЬ В СОСТАВЕ УССР, а хотели быть ТОЛЬКО в составе РСФСР, "осведомленный" сын Никитки Хрущева "не знал" и в расчет его пузатым отцом не бралось?!! СЕЛЮК ПОДЛЫЙ!! До сих пор помню, как крымские мужики после работы собирались в группы и материли пузатого за то, что тот отдал Крым Украине. НЕ ХОТЕЛ НАРОД ЭТОГО!! НАРОД - СПРОСИЛИ?!!! Царек чертов, один за всех решал.. Вот так: ЗАПРОСТО, ДВИЖЕНИЕМ РУКИ - БАЦ!!! Решала... Чмо... И что теперь имеем?!!