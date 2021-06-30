Славянская доктринаКуда исчезают люди?Интересная газета. Невероятное Куда исчезают люди? Каждые три минуты на Земле бесследно исчезает один человек.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий Ильинов📆 01.07.2021 . Карта дня - Туз Кубков . Сегодня карта связана с сильными эмоциями. Чаще всего, речь идёт о позитивных эмоциях, но негативные не исключаются. Сильные эмоции могут быть вызваны радостной новостью. Карта может указывать на застолье, праздник, эмоциональный подъём. Благодарю за лайки ♥️ 👍🏿 !!!Юрий ИльиновЛедники содержат неизвестные вирусы. Опасность глобального таяния в том, что могут «разморозиться» скрытые во льдах смертельно опасные вирусы, с которыми человечество никогда не имело дело.Комментировать
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