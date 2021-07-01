В Дигорском районе Северной Осетии продолжается акция «Каникулы с Общественным советом»

Представитель Общественного совета при ОМВД России по Дигорскому району Северной Осетии Наталья Багомедова совместно со старшим инспектором ПДН майором полиции Тимуром Дзебоевым посетили пришкольные лагеря школ № 1 и № 3 г.
Происшествия5 подписчиков
Популярные статьи
- В Ростовской области следователи приступили к работе на месте захоронения мирных граждан
- Председатель Следственного комитета поручил доложить об обстоятельствах происшествия на мемориале «Вечная слава» в Республике Коми
- В Подольске полицейские помогли оформить российские паспорта двоим мужчинам, ранее освобожденным от рабского труда
Свежие комментарии