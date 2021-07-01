Происшествия

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В Дигорском районе Северной Осетии продолжается акция «Каникулы с Общественным советом»

Представитель Общественного совета при ОМВД России по Дигорскому району Северной Осетии Наталья Багомедова совместно со старшим инспектором ПДН майором полиции Тимуром Дзебоевым посетили пришкольные лагеря школ № 1 и № 3 г.

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