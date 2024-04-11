Милан – Рома, прогноз на матч 11 апреля 2024, Лига Европы

Встреча двух клубов из одной страны в еврокубках уже на стадии четвертьфинала может быть вполне реальным событием, хотя чаще такие встречи происходят на стадии полуфиналов или финалов (если повезет конкретным странам).
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