Антипрививочники до беды доведут: коклюш и корь поднимают головы в России

Заболевших с каждым месяцем становилось все больше, и в октябре 2023 года было зарегистрировано около 7 тысяч случаев.
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