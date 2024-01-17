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Антипрививочники до беды доведут: коклюш и корь поднимают головы в России

Антипрививочники до беды доведут: коклюш и корь поднимают головы в России

Заболевших с каждым месяцем становилось все больше, и в октябре 2023 года было зарегистрировано около 7 тысяч случаев.

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