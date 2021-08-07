Гандбол на грани сердечного приступа, тревога за художественную гимнастику и робкие надежды на велотрек: чем закончатся Игры-2020 для России

Лена МиськоСпортГандбол на грани сердечного приступа, тревога за художественную гимнастику и робкие надежды на велотрек: чем закончатся Игры-2020 для России От Игр-2020 в Токио почти ничего не осталось – воскресенье перевернет страницу и сделает их историей.Вернуться к статье352НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛена МиськоВсе на гандбол! Последний бой - он трудный самый...Лена МиськоПроиграть ещё и гандбол - это будет слишком! Зато золото в игровом виде спорта - всегда невероятно украшает общий успех. Как в Лондоне у Алекно. Как в Рио у ТрефиловаЛена МиськоА в пять утра🥁🥁🥁🥁🥁 снова художественная гимнастика! Это золото, которое заранее записали на счёт, хотя именно в групповых упражнениях у России уже несколько лет проблемы. В Рио выиграли почти чудом. Про квалификацию сегодня, которую вчистую взяла Болгария, шума не было. Поэтому если что, вы завтра не падайте в обморок.Лена МиськоСборная России взяла серебро в групповом турнире по художественной гимнастике – как и в квалификации, проиграли Болгарии. Соперницы ушли вперед на 1,350 балла после упражнений с пятью мячами, с обручами и булавами отыграть такой большой отрыв не удалось.Лена МиськоГандбол, и правда, на грани сердечного приступаЛена МиськоЧуть больше минуты до конца – французские болельщики уже празднуют.Лена МиськоСтатистика 7-метровых: мы кидали один раз – один и забили. У Франции 8 из 9.Лена Миськофранцуженки реально очень мощные... наши их останавливают как коней на ходу, но блин пенальти за это даютЛена МиськоВсе! За 10 секунд до свистка француженки танцевали на площадке :(( У нас сереброЛена МиськоПроиграны все(!) финалы в игровых видах спорта... Два баскетбольных, два волейбольных, а теперь ещё и гандбольныйЛена Миськокроме тенниса...Лена МиськоGretzky-Opex, [08.08.21 10:35] Ну, вот и всё. Красиво не получилось. Умение играть финалы - отдельный талант. У Франции третье золото в игровых видах и второй раз за два дня они обыграли наших. В группе была сильнее Россия, в финале повторить не удалось. А вот французским волейболистам - удалось обыграть наших оба раза, и в предвариловке, и в главном матче. Есть ощущение, что обе наши сборные свои финалы сыграли в полуфиналах, когда парни обыграли главного фаворита Бразилию, а девчонки главного фаворита Норвегию. Олимпиада без игрового золота - как-то не так сияет красками.Лена Мисько❗️Завоевав 71 медаль на Олимпийских играх в Токио сборная России показала лучший результат, начиная с 2004 года, когда в Афинах на нашем счету было 90 медалей. Россияне превзошли показатели Олимпийских игр в Пекине, Лондоне и Рио (с учётом пересмотры призовых мест).Лена МиськоСпасибо, Токио! Теперь ждем Пекин. Уже 4 февраля церемония открытия зимних Олимпийских игр.Сергей МикульскийВ игровых видах спорта у наших не хватает моральной устойчивости. Когда остаётся один шаг до золота, наши начинают дрожать и ошибаться даже в простых ситуациях. За один шаг до золота остановились сборные мужские и женские по баскетболу 3х3. Мужская команда по пляжному волейболу. Мужская сборная по волейболу. Женская сборная по гандболу. Короче все кто вышли в финал, проиграли!Лена МиськоОчень достойно, я считаю, выступила Россия! С учетом забана ЛА, в которой медалей 5-8 золотых брали - вполне Спортсмены-медалисты молодцы... те, кто просто улучшил свои результаты пусть и без этих фантиков - тоже молодцы Но были и откровенные провалы Чупков, Ефимова. .. - трудности, травмы? Пусть у Лисички спросят - как... Она молодец. Просто топище. Низкий поклонкузнецов владимирВ легкой атлетике как ни страно выступали почти все кто мог взять медаль. Не попал только один шестовик Моргунов который мог взять медаль.Все остальные особых шансов не имелиЛена Миськозначит медалей больше бы, чем есть, не былоАлевтина ТрофимоваФранция (взяли 3 золота в последние дни в 3-х финалах с мячом), Германия (без медицины ГДР никак не могут), Канада (все силы на зимние виды бросили? Почему?) Считаю, что мы просто очень большие молодцы, что без союзных республик такие результаты. Не думаю, что можно сильно больше брать. Может 25-27 золота с ЛА и Худ Гимнастикой, особенно если в ней отдельные виды введут. Ну и скоро Самбо добавят, тоже +2-3 золотишка будет. То, что 5 финалов в играх в мяч, пусть и все проиграли, это вообще космос. Мы не так высоко в рейтинге везде в них. Теннис в этот раз удачно (золото и 2 серебра)Лена Миськовообще любая медаль это подвигЛена МиськоПолина Кузнецова⤵️ - Довольны, что завоевали "серебро", потому что в нас никто не верил. И мы отдали все силы в предыдущих играх, на финал их просто не хватило: ни физических, ни моральных. Но могу сказать, что сегодня сами проиграли. Буквально доползли до медали. Я настолько устала за этот турнир, что карьеру в сборной все-таки теперь завершу.кузнецов владимирЧемпионка мира еще 2009 года. Можно и правда заканчиватьЛена Миськоона (я так поняла) только про сборную говоритЛена МиськоЕвгений Трефилов⤵️ За результат снимаю перед девочками шляпу, за исход финального матча - нет. Во многом он обусловлен сорванной подготовкой и пандемией: много лишних перелётов на Еврокубки, да и многие девочки переболели вирусом. Что касается перспектив, нужно усиливать команду молодыми девочками. Но игроков уровня Вяхиревой и Дмитриевой на горизонте почти нет. А тех, кто есть, необходимо наигрывать на крупных турнирах по 3-5 лет, чтобы был результат. И мы над этим работаем.кузнецов владимирпрямо сейчас идет Евро для 17 летних. там играют Ева Исакова и Варвара Семина девочки 2004 и 2006 года рождения. вот про них говорят что это новые Вяхирева и ДмитриеваЛена МиськоТрефилов о них не знает?кузнецов владимирконечно знает. но не говоритЛена Миськопочему?, сглазить боится?кузнецов владимирим еще 17 лет нет. в 2016 сколько было разговоров про Тоню Скоробогатченко которой тогда тоже 17 было, вот наша новая суперзвезда, Трефилов её даже на взрослый Евро возил, сразу после олимпиады в Рио. она тогда весь турнир в запасе просидела. сейчас прошло пять лет, а она так же сидит в запасе и выходит только когда уже в матче все решилосьЛена Мисько[ Гридасов с бородой] Возвращаясь к бурной реакции на поражение сестер Авериных в художественной гимнастике. Я опять не успокоился и задал несколько тупых вопросов знакомому эксперту, который (-ая), на мой взгляд, отвечает нескольким критерием: а) сама профессионально занималась художественной гимнастикой, б) и дальше внимательно следит за художкой, в) способна судить здраво, а не вопить «Россию засуживают!!!» или «так этой путинской Рашке и надо» (что в общем без разницы). / Текст вышел немного больше, чем отмерено стандартному посту в телеграме, поэтому заверстываю его отдельно. / Для тех, кто хочет спокойно разобраться. Спойлер: там все гораздо интереснее, и дело не только в том, что победоносная Viner Team всем надоела, а еще и в более важных для современного мира вопросах – феминизме, шовинизме и бодишейминге. / «Почему проиграли сестры Аверины, или Потому что нельзя быть красивой такой»: https://telegra.ph/Pochemu-proigrali-sestry-Averiny-08-08 // Почему проиграли сестры Авериныкузнецов владимирАнна Вяхирева объявила, что намерена приостановить карьеру Российская гандболистка Вяхирева намерена приостановить спортивную карьеру Женская сборная России по гандболу в воскресенье в финале Олимпиады уступила команде Франции со счетом 25:30. Вяхирева была признана MVP женского гандбольного олимпийского турнира и вошла в символическую сборную. "Собираюсь приостановить карьеру. Сейчас мне нужно взять какую-то паузу, чтобы себя, свое тело, свое ментальное здоровье привести в порядок, - заявила 26-летняя Вяхирева. - Я надеюсь, мой клуб, моя сборная позволят мне это сделать. Потому что у меня есть определенный контракт (с клубом). Если не получится, буду дальше работать. Но я надеюсь, что мне пойдут навстречу и дадут какое-то время понять, что делать дальше". "Изначально для меня результат (серебро) - большое разочарование. Но если пораскинуть мозгами и убрать максимализм, это победа для нас, учитывая обстоятельства, против которых мы боролись на протяжении всего турнира. Девчонки понимают, о чем я говорю. Конкретнее высказываться не буду", - добавила онаЛена Миськоможет эмоции и усталость?кузнецов владимирскорее проблемы со здоровьем.Лена Миськотогда здоровья ей и скорейшего возвращения в обойму, всего-то 26 летЛена Мисько«Из России с любовью» – специальный эфир в честь наших героев спорта! — Матч ТВ https://youtu.be/neKEoms0l4MКомментировать
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