Российские войска уничтожили до взвода резервов ВСУ в Часовом Яре

Расчет РСЗО БМ-21 "Град" Костромского гвардейского артиллерийского полка ивановского соединения ВДВ уничтожил скопление живой силы, а также командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившийся в ангаре в промышленной зоне населенного пункта Часов Яр.
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