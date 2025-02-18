Экипаж вертолета Ми-28НМ ударил по позициям ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

Минобороны опубликовало кадры работы экипажа армейской авиации по уничтожению огневых точек ВСУ. Вертолет Ми-28нм выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии