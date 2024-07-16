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ГК «Ростех»: эффективной защиты от ударов ОТРК «Искандер» не существует

ГК «Ростех»: эффективной защиты от ударов ОТРК «Искандер» не существует

Представители российской госкорпорации "Ростех", комментируя публикацию в американском издании Military Watch Magazine, подчеркнули, что в настоящее время не существует эффективных средств защиты от ударов ракет оперативно-тактического комплекса "Искандер".

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