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«Передали „исподтишка“»: США отправили Киеву дальнобойные ракеты еще в марте

«Передали „исподтишка“»: США отправили Киеву дальнобойные ракеты еще в марте

Киев обещал не бить ими по территории РФ, но это ложь, заявил посол РФ в Штатах. США в марте тайно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS, хотя официально передача вооружения должна была состояться только после вступления в силу пакета помощи на $61 млрд.

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Юрий анин
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Юрий анин
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Юрий анин
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