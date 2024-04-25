«Передали „исподтишка“»: США отправили Киеву дальнобойные ракеты еще в марте

Киев обещал не бить ими по территории РФ, но это ложь, заявил посол РФ в Штатах. США в марте тайно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS, хотя официально передача вооружения должна была состояться только после вступления в силу пакета помощи на $61 млрд.