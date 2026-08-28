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МИД Азербайджана осудил провокационную акцию рядом с посольством в Москве

МИД Азербайджана осудил провокационную акцию рядом с посольством в Москве

МИД Азербайджана осудил появление провокационных изображений возле гостевого дома посольства республики в Москве.

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