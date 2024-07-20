США не могут увеличить выпуск ракет для Patriot на заводах Японии из-за Boeing

Global Look Press/IMAGO/www.imago-images.de США не могут нарастить производство ракет Patriot на заводах в Японии из-за нехватки головок самонаведения, которые выпускает компания Boeing, сообщили в информационном агентстве Reuters.
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