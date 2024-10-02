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Росстандарт с 2020 года принял боле 400 ГОСТов в IT-сфере для кибербезопасности, нейросетей и интернета вещей

Росстандарт с 2020 года принял боле 400 ГОСТов в IT-сфере для кибербезопасности, нейросетей и интернета вещей

С 2020 года Росстандарт принял более 400 новых ГОСТов в сфере информационных технологий, направленных на развитие кибербезопасности, промышленного интернета вещей, искусственного интеллекта и других передовых технологий.

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