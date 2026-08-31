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Аргументы и Факты

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Психолог Деулин объяснил, почему молодые люди не спешат заводить семью

Психолог Деулин объяснил, почему молодые люди не спешат заводить семью

Современная молодёжь может откладывать создание семьи не столько из-за материальных трудностей, сколько из-за стремления сохранить личный комфорт и свободу, рассказал «Вечерней Москве» психолог, декан факультета экстремальной психологии МГППУ Дмитрий Деулин.

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