Аргументы недели

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Заммэра Москвы Бирюков: в столице отключат отопление при среднесуточной температуре плюс 8 градусов

В Москве отключат отопление в квартирах тогда, когда в течении пяти дней среднесуточная температура воздуха будет достигать плюс 8 градусов.

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