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Царьград

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Чуйченко отметил силу России благодаря многонациональности

Чуйченко отметил силу России благодаря многонациональности

На ВЭФ во Владивостоке Константин Чуйченко заявил, что многонациональность России, включающая около 200 народов, является её главной силой.

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