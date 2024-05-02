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Тайриз Макси совершил пробежку при реализации трехочкового за 25,4 секунды до конца основного времени 5-го матча с «Нью-Йорком»

Тайриз Макси совершил пробежку перед трехочковым броском за 25,4 секунды до конца основного времени. Защитник «Филадельфии» реализовал дальний бросок и забросил штрафной в результате фола центрового Митчелла Робинсона.

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